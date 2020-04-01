2020-04-01T11:18:09+03:00
Общество

«Спросом не пользуется»: житель Ямала предлагает услуги по доставке продуктов на дом

Во время карантина люди зарабатывают как могут
Алена Кульмухаметова
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«Спросом не пользуется»: житель Ямала предлагает услуги по доставке продуктов на дом. Фото с "АВИТО"«Спросом не пользуется»: житель Ямала предлагает услуги по доставке продуктов на дом. Фото с "АВИТО"
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Во время всеобщего спада экономической активности есть люди, которые могут делать деньги буквально из воздуха. Так, житель Ноябрьска по имени Денис предлагает доставку и закупку продуктов для горожан.

Свою услугу он предложит ноябрянам через популярный сайт бесплатных объявлений еще 26 марта. Как раз в эти дни пожилым ямальцам было рекомендовано не выходить без надобности из дома.

«Доставка, закупка продуктов. Индивидуальный подход. 15% от заказа, но не менее 300р.» - описал предприимчивый горожанин услугу.

Корреспондент «Комсомольской правды-Ямал» связался по указанному номеру телефона с автором объявления и узнал, что ноябряне еще ни разу не позвонили, чтобы заказать на дом продукты.

- Я подал объявление пять дней назад, но ни одного звонка не поступило, - сказал Денис. Сам он работает в РЖД и по долгу службы не находится на самоизоляции. В дни пересмены он оказывает разные услуги населению, чтобы содержать семью. На этот раз ямалец посчитал, что в период карантинных мероприятия услуга доставки продуктов окажется востребованной, но пока он видит отрицательный результат.

Куда больше повезло рукодельницам, которые шьют и продают красивые маски. В то время как в аптеках одноразовые днем с огнем не сыщешь, швеи вовсю мастерят авторские маски, на которые выстраиваются очереди. Плюс этих масок в том, что их можно использовать много раз, только нужна дезинфекция.

Отметим, что пожилые и маломобильные ямальцы не останутся без продуктов на дому. Волонтеры закупят и принесут домой по списку товары первой необходимости каждому, кто позвонит на горячую линию.

Колл-центр принимает обращения пожилых о нуждаемости в тех или иных товарах. Позвонить и оставить заявку нужно по бесплатному телефону: 8-800-302-94-40 в будни с 8 утра до 20:00.

Также добровольцы и соцработники могут закупить и лекарства. Заплатить придется лишь за сами продукты и лекарства.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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