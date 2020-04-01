«Спросом не пользуется»: житель Ямала предлагает услуги по доставке продуктов на дом

Во время всеобщего спада экономической активности есть люди, которые могут делать деньги буквально из воздуха. Так, житель Ноябрьска по имени Денис предлагает доставку и закупку продуктов для горожан.

Свою услугу он предложит ноябрянам через популярный сайт бесплатных объявлений еще 26 марта. Как раз в эти дни пожилым ямальцам было рекомендовано не выходить без надобности из дома.

«Доставка, закупка продуктов. Индивидуальный подход. 15% от заказа, но не менее 300р.» - описал предприимчивый горожанин услугу.

Корреспондент «Комсомольской правды-Ямал» связался по указанному номеру телефона с автором объявления и узнал, что ноябряне еще ни разу не позвонили, чтобы заказать на дом продукты.

- Я подал объявление пять дней назад, но ни одного звонка не поступило, - сказал Денис. Сам он работает в РЖД и по долгу службы не находится на самоизоляции. В дни пересмены он оказывает разные услуги населению, чтобы содержать семью. На этот раз ямалец посчитал, что в период карантинных мероприятия услуга доставки продуктов окажется востребованной, но пока он видит отрицательный результат.

Куда больше повезло рукодельницам, которые шьют и продают красивые маски. В то время как в аптеках одноразовые днем с огнем не сыщешь, швеи вовсю мастерят авторские маски, на которые выстраиваются очереди. Плюс этих масок в том, что их можно использовать много раз, только нужна дезинфекция.

Отметим, что пожилые и маломобильные ямальцы не останутся без продуктов на дому. Волонтеры закупят и принесут домой по списку товары первой необходимости каждому, кто позвонит на горячую линию.

Колл-центр принимает обращения пожилых о нуждаемости в тех или иных товарах. Позвонить и оставить заявку нужно по бесплатному телефону: 8-800-302-94-40 в будни с 8 утра до 20:00.

Также добровольцы и соцработники могут закупить и лекарства. Заплатить придется лишь за сами продукты и лекарства.

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