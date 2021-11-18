В Салехарде загорелась станция техобслуживания по ул. Чупрова

Фото: МЧС России по ЯНАО

В Салехарде произошел крупный пожар на станции техобслуживания по ул. Чупрова. Как рассказали в пресс-службе регионального МЧС, сообщение о возгорании поступило в 8.17 утра. Пожарные прибыли на место через пять минут.

- К этому времени огонь уже распространился по всей кровле здания, что свидетельствовало о позднем сообщении о пожаре, - добавили в ведомстве.

Локализовать возгорание удалось в 9:16 утра. Сейчас на месте работают 25 человек личного состава и 5 единиц спецтехники

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Также спасатели эвакуировали из здания один автомобиль и два кислородных баллона.