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Общество2 июня 2021 12:39

Ямальцы, привитые от коронавируса, могут получить дополнительный выходной

Постановление об этом подписал губернатор Дмитрий Артюхов
Марина Прохорова
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Ямальцы, привитые от коронавируса, могут получить дополнительный выходной

Ямальцы, привитые от коронавируса, могут получить дополнительный выходной

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Ямала Дмитрий Артюхов подписал постановление, касающееся вакцинации от коронавируса.

В нем говорится, что всем работодателям, в том числе ИП, рекомендуется предоставить привитым сотрудникам день отдыха с сохранением среднего заработка в соответствии с трудовым законодательством.

Напоминаем, что сейчас в регионе можно привиться тремя разными вакцинами: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Записаться на прививку можно дистанционно через портал «Госуслуг» или по телефону. Кстати, некоторые пункты вакцинации работают без предварительной записи. Подробную информацию о их расположении можно найти на портале ямалпривит.рф.