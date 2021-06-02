Ямальцы, привитые от коронавируса, могут получить дополнительный выходной Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Ямала Дмитрий Артюхов подписал постановление, касающееся вакцинации от коронавируса.

В нем говорится, что всем работодателям, в том числе ИП, рекомендуется предоставить привитым сотрудникам день отдыха с сохранением среднего заработка в соответствии с трудовым законодательством.

Напоминаем, что сейчас в регионе можно привиться тремя разными вакцинами: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Записаться на прививку можно дистанционно через портал «Госуслуг» или по телефону. Кстати, некоторые пункты вакцинации работают без предварительной записи. Подробную информацию о их расположении можно найти на портале ямалпривит.рф.