Представитель кондитера, выигравшей суд против Пугачевой: «Кристина, конечно, довольна»

Сегодня ямальская предпринимательница Кристина Мартиросян из Нового Уренгоя стала звездой интернета: поводом тому послужил выигранный иск у самой примадонны Аллы Пугачёвой. Однако северянка испытала двойственное чувство: с одной стороны, она добилась желаемого и завладела товарным знаком «Кристина», с другой стороны, женщина устала от нападок земляков и желтой прессы. О том, как шло производство, и что теперь будет делать Мартиросян, «Комсомольской правде» - Ямал» рассказал представитель бизнес-вумен Михаил Царёв.

Кондитерский дом «Кристина» работает с 2006 года, уже десять лет сотрудники компании изготавливают торты на заказ. Сегодня индивидуальный предприниматель расширила бизнес до семи кондитерских в трех городах региона – в Новом Уренгое, Надыме и Пангодах. Мартиросян мечтала дать своему детищу товарный знак «Кристина». Зарегистрировать бренд пытались давно, но прежняя юридическая компания оставила замысел без результата, узнав, что имя «принадлежит» Пугачёвой с 1997 года. Регистрация действует до 2026 года для 18 классов товаров и услуг.

Торт "Ириска" - один из популярнейших тортов кондитера. Фото: http://tortykristina.ru/

Помочь смогла другая юридическая компания. Адвокаты предложили частично «освободить» товарный знак «Кристина» – для изготовления кондитерских изделий, услуг кафе, кафетериев и ресторанов.

– Мы подавали на регистрацию знак, понимая, что нам в любом случае противопоставят товарный знак, который принадлежит Пугачёвой Алле Борисовне, потому что ранее заявка уже подавалась, так же отказали в регистрации, – рассказал kp.ru директор юридической компании Михаил Царёв. – Законом предусмотрено аннулирование препятствующего товарного знака заинтересованным лицом, если товарный знак не используется больше трех лет. Собственно, по этой процедуре мы и пошли.

Защитник ямальской предпринимательницы, оспорившей право на использование торгового знака Пугачёвой, рассказал подробности делопроизводства 00:00 00:00

Он подчеркнул, что спор пытались решить в досудебном порядке.

– Мы со своей стороны необходимую корреспонденцию отправляли. Алла Борисовна оставила без внимания наши обращения, потому что письма возвращались. После этого мы обратились в суд. Раз не можем в досудебном порядке урегулировать наш спор – пусть суд решает. 4 марта производство было принято на рассмотрение в суд.

Заседание суда по интеллектуальным правам (СИП) прошел онлайн сегодня, 23 июля.

– Представителя интересов Аллы Борисовны на суде не было. Можно сказать, суд прошел в одностороннем порядке, – резюмировал Царёв. – Процедура на самом деле проще, чем может показаться на первый взгляд и не имеет конфликтов.

Однако с начала марта, когда было открыто делопроизводство, ямальская предпринимательница не находила себе места, и сейчас Кристина Мартиросян от комментариев СМИ отказывается. Все это время бизнес-вумен натерпелась сплетен и пересудов со стороны земляков.

– Почитайте, как желтая пресса описывает ситуацию. Желтая пресса очень ярко преподносят информацию в другом виде. Конечно, после этого люди будут по-другому реагировать на происходящее. Если бы написали, что предпринимательница отстаивает свои права на название через регистрацию своего товарного знака, то у людей никакого сомнения не возникло, – уверен Михаил Царёв. – А на тот момент, когда мы подали в суд, пресса в основном писала, что предпринимательница подала в суд на Пугачеву, чтобы пропиариться – начали закручивать.

Сама Кристина очень переживала все нападки СМИ и общества, она вовсе не хотела внимания СМИ к судебному процессу.

– Она не хотела никаких медийных моментов. Это уже не от нас зависит, вы сами звоните – мы не просили об этом, – сказал юрист. – Кристина, конечно, довольна. Сейчас можно завершить процедуру регистрации товарного знака и спокойно заниматься тем, что она умеет лучше всего.

Комментарий представителей Аллы Пугачёвой получить не удалось.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кондитер с Ямала отсудила у Аллы Пугачевой бренд «Кристина»

Северянка мечтала выпускать продукцию под собственным именем (подробнее)

«Верни «Кристину»: пироженщица из Нового Уренгоя подала в суд на Аллу Пугачеву

Суть иска пока не могут объяснить даже в суде (подробнее)