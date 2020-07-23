Кондитер с Ямала отсудила у Аллы Пугачевой бренд «Кристина»

Индивидуальному предпринимателю из Нового Уренгоя Кристине Мартиросян удалось отсудить у примадонны русской попсцены Аллы Пугачевой товарный знак «Кристина». Онлайн-заседание суда по интеллектуальным правам (СИП) по иску ямальской пироженщицы состоялся в четверг, 23 июля. По данным картотеки арбитражных дел, иск удовлетворен полностью, в связи с чем правовая охрана принадлежащего Пугачевой товарного знака частично прекращена.

Фото: скриншот с сайта Арбитражного суда

Напомним, заявление поступило в суд города Новый Уренгой 4 марта. Как ранее писала «Комсомольская правда – Ямал», Кристина Мартиросян владеет сетью кондитерских занимается производством хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения.

Когда предпринимательница решила зарегистрировать собственный товарный знак под названием «Кристина», выяснилось, что он занят Пугачевой еще в 1997 году. Сейчас регистрация действует до 2026 года для 18 классов товаров и услуг. Алла Борисовна зарегистрировала его в честь дочери – Кристины Орбакайте, получив патент на право его использования. Однако Мартиросян мечтала выпускать продукцию под собственным именем.

Фото: tortykristina.ru

Ямальская предпринимательница просила суд отменить регистрацию для товаров в сфере своей деятельности. Речь шла о выпечке, кондитерских изделий, а также услуг кафе, кафетериев и ресторанов.

Тортики от "Кристины" пользуются большой популярностью у новоуренгойцев. Фото: tortykristina.ru

Земляки Кристины Мартиросян были очень удивлены тем, что бизнесменша с Ямала замахнулась на саму примадонну. Однако, как призналась сама северянка, к самой Алле Борисовне у не претензий нет. Более того, новоуренгойка является ярым поклонником творчества примадонны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Верни «Кристину»: пироженщица из Нового Уренгоя подала в суд на Аллу Пугачеву

Индивидуальный предприниматель из Нового Уренгоя Кристина Мартиросян обратилась с иском в адрес примадонны русской попсцены Алле Пугачевой (подробнее)