«Верни «Кристину»: пироженщица из Нового Уренгоя подала в суд на Аллу Пугачеву

Индивидуальный предприниматель из Нового Уренгоя Кристина Мартиросян обратилась с иском в адрес примадонны русской попсцены Алле Пугачевой.

Заявление поступило в суд города Новый Уренгой 4 марта и сразу же было зарегистрировано в картотеке судебных дел. В производство дело пока не пошло.

В новоуренгойском суде корреспонденту «Комсомольской правды-Ямала» рассказали, что Кристина Самвеловна Мартиросян действительно обратилась к ним с иском, но суть ее претензий к артистке не раскрыли.

Нам удалось узнать, что Мартиросян является предпринимателем и занимается производством хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения.

Кроме того, согласно справке ЕГРЮЛ ИП Мартиросян - учредитель ООО «Кристина» в городе Новый Уренгой. Основной вид деятельности этой организации - рестораны и услуги по доставке продуктов питания.

Капкейки Кристины Мартиросян. Фото со странички Кристины Мартиросян во ВКонтакте

Кристина Мартиросян владеет сетью кондитерских. Ее адвокат заявил, что фирма ее подопечной решила зарегистрировать собственный товарный знак под названием «Кристина». При регистрации выяснилось, что такой товарный знак уже существует. Его «взяла» Алла Пугачева еще в 1996 году.

У Аллы Борисовны есть звездная дочь – Кристина Орбакайте. Однако товарный знак Пугачева зарегистрировала просто как «Кристина» и теперь она обладает патентом на право его использования. Предпринимательницу такой расклад дел, по всей видимости, не устроил. Мартиросян хочет предлагать продукцию под собственным именем. Шанс выиграть суд у бизнесвумен есть, если артистка в течение трех лет не использовала товарный знак.

Сама Кристина пока не желает комментировать ситуацию. Из разговора с ней стало известно, что речь идет о товарном знаке и защите ее бизнеса. К самой Алле Борисовне у нее претензий нет. Более того, новоуренгойка является ярым поклонником творчества примадонны.

- Я фанатка Аллы Борисовны, очень люблю её и её творчество, - сказала она.

Также предприниматель добавила, что кондитерский дом «Кристина» популярен в Новом Уренгое.

Новоуренгойцы же удивлены тем, что их землячка замахнулась на саму примадонну, о чем пишут в соцсетях.

- Была обычной капкейщицей из Нового Уренгоя, а станет той, кто подал в суд на Аллу Пугачеву, - пишет Елена в одном из пабликов во «ВКонтакте».

Отметим, что Алла Борисовна Пугачева не просто талантливая певица и актриса. Она – опытный предприниматель. Когда-то создавала театр песни Аллы Пугачевой, выпускала журнал «Алла», радио «Алла», торговые марки «АБ», Alla Pugachova, «Рождественские встречи», «Примадонна», «Мадам Брошкина» и та самая «Кристина» из-за которой намерена судиться с ней предпринимательница из Нового Уренгоя.