Коронавирус на Ямале, последние новости на 19 июля 2020: четыре новых очага и одна смерть

Мы собрали последние новости о коронавирусе в ЯНАО на 19 июля 2020 года. Число заболевших новой инфекцией увеличилось на 182 и составило 9 147 человек.

Фото - yandex.ru/covid19/stat.

По информации оперативного штаба ЯНАО по коронавирусу, за минувшие сутки 119 человек выздоровели (за весь период – 4 097), 999 пациентов госпитализированы с COVID-19 (из общего числа болеющих), 19 – в тяжелом состоянии, двое – в крайне тяжелом (из общего числа госпитализированных), 12 пациентов находятся на ИВЛ (из общего числа тяжелых больных), один умерший за сутки (всего 60), 5 176 тестов провели в 14 лабораториях (за весь период – 320 549).

За сутки подтверждено 86 случаев бессимптомного носительства COVID-19 в ЯНАО, 29 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов (за весь период – 2 471).

На Ямале зарегистрировано четыре новых очага коронавируса – среди вахтовых и производственных работников в поселке Харп, а также на двух месторождениях в Пуровском районе и Салехарде.

В новоуренгойской больнице скончалась 44-летняя женщина с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией. Течение болезни было тяжелым. Она находилась на искусственной вентиляции легких.

За последние сутки в России выявлено 6 234 новых случая коронавируса в 84 регионах. Из них 24,4% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 124 летальных исхода, полностью выздоровели 7 490 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 765 437 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 12 247 летальных исходов, выздоровели 546 863 человека.