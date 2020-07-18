На Ямале – еще одна смерть и четыре новых очага коронавируса. Фото - pixabay.com.

На Ямале зарегистрировано четыре новых очага коронавируса – среди вахтовых и производственных работников в поселке Харп, а также на двух месторождениях в Пуровском районе и Салехарде.

По информации руководителя Оперативного штаба ЯНАО по предупреждению распространения коронавирусной инфекции Татьяны Бучковой, от COVID-19 вылечились более четырех тысяч человек. К ним прибавились еще 119 ямальцев, которые поправились за прошедшие сутки.

– Вынуждены констатировать один летальный случай. В новоуренгойской больнице скончалась 44-летняя женщина с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией. Течение болезни было тяжелым. Она находилась на искусственной вентиляции легких. Медики боролись за жизнь пациентки до последнего, но спасти ее не удалось, – рассказала Бучкова.

Таким образом, число летальных случаев за весь период составило 60. Весь медицинский персонал округа продолжает сражаться за жизнь и здоровье пациентов с коронавирусной инфекцией.