Число заболевших коронавирусом на Ямале на 18 июля 2020 года увеличилось сразу на 182 человека

18 Июль 2020 2020-07-18T12:09:52+03:00

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Мы собрали последние новости о количестве заболевших COVID-19 на Ямале на 18 июля 2020 года. Число заболевших новой инфекцией увеличилось на 182 и составило 9 147 человек.

По информации оперативного штаба ЯНАО по коронавирусу, за минувшие сутки 119 человек выздоровели (за весь период – 4 097), 999 пациентов госпитализированы с COVID-19 (из общего числа болеющих), 19 – в тяжелом состоянии, двое – в крайне тяжелом (из общего числа госпитализированных), 12 пациентов находятся на ИВЛ (из общего числа тяжелых больных), один умерший за сутки (всего 60), 5 176 тестов провели в 14 лабораториях (за весь период – 320 549).

За сутки подтверждено 86 случаев бессимптомного носительства COVID-19 в ЯНАО, 29 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов (за весь период – 2 471).

Кроме того, зарегистрировано 153 новых случая COVID-19 в населенных пунктах ЯНАО (за весь период – 6 676): Новый Уренгой – 35 (за весь период – 3022, выздоровели – 706), Салехард – 2 (за весь период - 743, выздоровели – 460), Губкинский – 25 (за весь период – 719, выздоровели – 260), Тарко-Сале – 18 (за весь период – 569, выздоровели – 160), Ноябрьск – 21 (за весь период - 373, выздоровели – 55), Муравленко – 16 (за весь период - 328, выздоровели – 102), Надым – 16 (за весь период - 222, выздоровели – 118), п. Пурпе – 10 (за весь период - 132, выздоровели – 44), п. Харп – 3 (за весь период - 57, выздоровели – 26), п. Пуровск – 3 (за весь период - 42, выздоровели – 11), п. Аксарка – 1 (за весь период - 24, выздоровели – 15), с. Яр-Сале – 2 (за весь период - 9, выздоровел – 1), с. Мужи – 1 (за весь период – 2), п. Пангоды – новых нет (за весь период - 123, выздоровели – 107), Лабытнанги – новых нет (за весь период – 104, выздоровели – 55), п. Тазовский – новых нет (за весь период - 83, выздоровели – 36), п. Уренгой – новых нет (за весь период - 54, выздоровели – 22), п. Ханымей – новых нет (за весь период - 35, выздоровели – 29), п. Красноселькуп – новых нет (за весь период - 14, выздоровели – 8), п. Приозерный –новых нет (за весь период - 8, выздоровели – 6), п. Ягельный – новых нет (за весь период – 7, выздоровели - 7), с. Самбург – новых нет (за весь период - 2), с. Шурышкары – новых нет (за весь период – 1), д. Харампур – новых нет (за весь период – 1, выздоровел - 1), с. Толька – новых нет (за весь период – 1), с. Овгорт – новых нет (за весь период – 1).

За последние сутки в России выявлено 6 234 новых случая коронавируса в 84 регионах. Из них 24,4% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 124 летальных исхода, полностью выздоровели 7 490 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 765 437 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 12 247 летальных исходов, выздоровели 546 863 человека.

Ранее "Комсомольская правда - Ямал" писала, что глава Губкинского Андрей Гаранин после перенесенного коронавируса вернулся к работе. Он уже провёл встречи, рабочие совещания, осмотрел строящиеся объекты. В социальной сети он публично поблагодарил медиков Ямала, не только от себя лично, но и ото всех губкинцев.

ИСТОЧНИК KP.RU