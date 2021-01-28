На Ямале осудят приемную мать, которая годами издевалась над четырьмя опекунами

Фото: администрация Газ-Сале

«Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» и «Истязание в отношении двух и более лиц, заведомо несовершеннолетних». По этим двум статьям будут судить 43-летнюю жительницу села Газ-Сале Тазовского района, что на Ямале. Женщина годами издевалась над четырьмя детьми-опекунами десяти, семи и шести лет. Приемная мать их лупила, постоянно оскорбляла и совсем о них не заботилась. Как результат – дети никак не развивались, а уж об отдыхе и играх и говорить не приходится.

О поступках непутевой матери стало известно летом 2020 года. Тогда следователи нагрянули в дом с проверкой, чтобы посмотреть, в каких условиях живут ребятишки. По данным СК РФ по ЯНАО, результаты оказались удручающими. Поэтому работники социальных служб забрали детей из-под опеки матери и отправили их в социально-реабилитационный центр. Спустя полгода следователи собрали все доказательства вины тазовчанки, изъяли документы и установили причины, по которым мать издевалась над детьми.

Попало и чиновникам. Сразу 16 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности за нарушение законов в сфере соблюдения прав детей-сирот. Перед этим следователи вносили представление в администрацию Тазовского района, чтобы та устранила все нарушения. Устранить – устранили, но это не уберегло чиновников от уголовного дела. В отношении тех, кто должен был следить за условиями жизни опекунов, СК возбудил дело по статье «Халатность».

Сейчас детишки по-прежнему находятся в детдоме и чувствуют себя лучше, чем при жизни с приемной матерью. Дело против нее направлено с обвинительным заключением в суд. Горе-мамаше грозят штраф, принудительные работы, ограничение или лишение свободы на срок до трех лет.

Напомним, похожая ситуация произошла и в Екатеринбурге. В декабре в уральской глубинке приемную мать обвинили в издевательствах над шестью детьми. О возможных истязаниях стало известно после бегства 16-летней девочки. А в Тюмени вскрылись подробности дела о жестоких издевательствах женщины над своими двумя детьми. Жительница Успенки не только била девочек, но и выкидывала их босых и полураздетых на мороз. А в Омской области уже вынесли приговор опекунше, истязавшей приемных детей. Женщину приговорили к условному сроку и штрафу.