В Тазовском районе расследуют дело об истязании детей под опекой Фото: pixabay.com

В Тазовском районе женщину подозревают в истязании детей, находящихся под ее опекой. На нее завели 4 уголовных дела по статье об неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

Известно, что у 43-летней жительницы села Газ-Сале под опекой находились четверо детей 2010, 2013 и 2014 годов рождения. На протяжении нескольких лет она подвергала их физическому и психическому насилию.

Во время проверки выяснилось, что женщина обращалась с опекаемыми детьми грубо, систематически оскорбляя их и применяя к ним насильственные действия. Как пояснили в СУ СКР по ЯНАО, дети под опекой были лишены нормальных условий для отдыха и развития. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, причины и условия, способствовавшие причинению детям физических страданий и телесных повреждений.

Дети в настоящий момент изъяты из-под опеки подозреваемой и находятся в социально-реабилитационном центре. Следователи осмотрели место происшествия, исследованы жилищные условия несовершеннолетних, истребована необходимая документация.

Одновременно прокуратура ЯНАО проверила законность возбуждения уголовных дел. Итогом расследования станет всесторонняя правовая оценка действий сотрудников органов опеки и попечительства, в должностные полномочия которых входит исследование условий жизни взятых под опеку детей.