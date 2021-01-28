Жительница Газ-Сале, обвиняемая в истязании приемных детей, предстанет перед судом Фото: Ольга Крыльцова

В Тазовском районе завершилось расследование уголовного дела в отношении 43-летней жительницы села Газ-Сале. Она обвиняется в истязании несовершеннолетних и неисполнении обязанностей по воспитанию детей.

Следствие установило, что женщина на протяжении нескольких лет подвергала физическому и психическому насилию четверых детей 2010, 2013 и 2014 годов рождения, находящихся под ее опекой.

Как сообщили в пресс-службе СК РФ по ЯНАО, обвиняемая обращалась с опекаемыми детьми грубо, систематически оскорбляя их и применяя к ним насильственные действия. Под опекой обвиняемой они были лишены нормальных условий для отдыха и развития.

Чтобы собрать доказательства вины, следователями проведен осмотр места происшествия, исследованы жилищные условия несовершеннолетних, истребована необходимая документация.

Установив все обстоятельства произошедшего, следователями было внесено представление о принятии мер по их устранению в администрацию Тазовского района. По результатам его рассмотрения к дисциплинарной ответственности привлечены 16 должностных лиц и возбуждено уголовное дело по ст.293 УК РФ (халатность).

В настоящее время следствием собрано достаточно доказательств вины женщины. Уголовное дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.