«Ревизорро» в Салехарде поставила минус самым дорогим ресторанам города

Ведущая программы «Ревизорро» Ксения Милас с телеканала «Пятница» вновь побывала в Салехарде. Сюжет вышел в эфир 29 марта, хотя съемки прошли 2 декабря 2019 года. На этот раз гроза антисанитарии проверила кафе «Сорока», которое местные жители любят за демократичные цены, заглянула в самый дорогой ресторан «Панорама» и общепит премиум-класса Golden Night.

«Сорока» удобно расположилась на вещевом рынке. Местные уверяют, что кормят там «вкусно, дешево и сердито», а еще там бесплатно дадут прослушать трек студентам при наличие студенческого билета.

- Сами пришли, сами звоните, - с порога заявили съемочной группе «гостеприимные» сотрудники общепита в ответ на просьбу позвонить начальству и пригласить их в кафе.

Вторая проверка кафе в Салехарде // Ревизорро с Ксенией Милас.Подписывайтесь на телеканал Пятница!: Сайт: https://www.friday.ru ВКонтакте: https://vk.com/friday_ru Facebook: https://www.facebook.com/friday.ru Twitter: https://twitter.com/friday_tv Instagram: https://www.instagram.com/fridaytv YouTube: https://www.youtube.com/user/FridayTVChanel

При проверке кухни выяснилось, что вытяжка срочно требует тщательной помывки, а один человек является и официантом, и кассиром, и посудомойкой. При выявлении дальнейших санитарных нарушений, найденной просрочке и вопросах о замороженной перловке и уже готовом шашлыке сотрудница «Сороки» заявила, что по-русски не понимает и попыталась скрыться. Тут же на место «ЧП» приехало начальство.

Владелец кафе тут же пояснил, что в холодильнике кафе хранятся его личные запасы, а шашлык он просто обожает. Тогда Ксения Милас спросила, есть ли в меню шашлык, мужчина начал юлить. Ведущую эта ложь возмутила.

- Да я уже устала сталкиваться с враньем! В тот момент, когда вы обманываете, вам какого внутри? - спросила Ксюша у владельца «Сороки».

В ответ мужчина стал повышать голос:

- Кто сказал, что я вру? Вы пальцем тыкнуть можете? Сметану просроченную нашли – расстреляйте, - заявил он и поднял вверх руки.

Потом огрызнулся в ответ на вопрос Ксении, что было бы будь он на ее месте.

- На моем месте вы бы повесились, убились и сбежали отсюда, - сказал он.

В итоге Милас обнаружила еще ряд нарушений по хранению, маркировке продуктов и ушла из кафе, не оставив ему ни одного плюса.

Съемочная группа зашла поужинать в «Панораму», где столики салехардцы бронируют за несколько дней. Когда-то ресторан назывался «Факел». Так как Ксюшу в лицо знает уже не первый ямальский общепит, то вместо себя она отправила тайного покупателя, вернее даже двух: Диану и Ивана. Пару пропустили к столикам не сразу. Тайные покупатели заказали салаты с морепродуктами и северный деликатес - муксуна на гриле. В это же время на кухню прошла ведущая. К товарному соседству и маркировкам у Милас претензии не возникло, но «Ревизорро» поймала на лжи официанта, который уверял, что муксун готовится из свежей, а не замороженной рыбы.

В ресторане, где ценник куда выше московских общепитов, все продукты по несколько раз замораживались и размораживались. Тайным покупателям Диане и Ивану блюда пришлись по вкусу, но мужчине показалось, что мидии в салате были испорчены. А позже оказалось, что блюда потеряли в весе на треть от заявленного в меню.

В общем, «Ревизорро» не рекомендует ресторан «Панорама» посетителям.

Последний в списке проверяемых оказался единственный ресторан премиум класса в Салехарде Golden Night. При входе в помещение от Ксюши стали разбегаться сотрудники. На ужин ведущая вновь отправила тайных покупателей, которые устроили проверку работникам ресторана. Заказав салат, они подложили в него монетку, а затем вызвали администратора и отказались его есть. Салат отправился на кухню, а после он оказался… на столе у другого посетителя.

На самой кухне Милас нашла грубое нарушение товарного соседства, а в самом заведении царила грязь. Ресторан также не прошел проверку.

Добавим, что "Ревизорро" уже третий раз посещает общепиты окружной столицы. В первый раз ведущая Елена Летучая и съемочная группа были избиты в кафе "Виктория". Спустя три года программа вновь была снята в этом же кафе.

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