2019-12-05T10:59:38+03:00
Общество

«Ревизорро» вновь прилетит в Салехард ради мести

Съемочная группа намерена посетить места, где была побита
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«Ревизорро» вновь прилетит в Салехард ради мести. Фото из группы «Телеканал ПЯТНИЦА! | Фан-клуб» в соцсети ВКонтакте«Ревизорро» вновь прилетит в Салехард ради мести. Фото из группы «Телеканал ПЯТНИЦА! | Фан-клуб» в соцсети ВКонтакте
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Спустя четыре года съемочная группа программы «Ревизорро» с телеканала «Пятница» намерена вновь посетить столицу Ямала. Ведущая Ксения Милас намерена посетить то самое кафе «Виктория», где в 2015 году ее предшественница Елена Летучая и опертаоры подрались с сотрудниками общепита.

Информация о том, что телевизионные блюстители чистоты посетят Салехард появилась накануне в группе «Телеканал ПЯТНИЦА! | Фан-клуб» в соцсети ВКонтакте.

««Ревизорро» снова нагрянуло в Салехард! В прошлый раз съёмки в Салехарде проходили в августе 2015 года, выпуск получил огромный резонанс, став самым скандальным, поле которого последовали многочисленные суды. Тогда, в заведении «Виктория» на съемочную группу напали, сломали аппаратуру, жестоко избили оператора, который лежал, после произошедшего, с черепно-мозговой травмой в московской больнице, также, угрожали Елене Летучей смертельной расправой, после чего проходила реабилитационное лечение... По концепции нового сезона «Ревизорро», финалистка проекта «Пацанки 3»- Ксения Милас должна отомстить тем местам, где не смогли пройти раньше», - говорится в посте.

Напомним, в 2015 году съемочная группа программы с ведущей Еленой Летучей прилетели в Салехард. Они решили посетить кафе «Виктория», о котором нелестно отзывались местные СМИ. В общепите часто кормили детей из спортивных команд, после чего юные спортсмены оказывались в больнице с кишечными расстройствами.

Летучая вместе с операторами прошли на кухню, где сразу же обнаружили нарушения санитарных норм. Многие продукты, в частности креветки и мясо, оказались непромаркированными. Часть продукции была сомнительного происхождения. Антисанитария царила и на кухне, и в зале, и в туалете.

Елена Летучая беспардонно открывала холодильники и шкафы, где вновь и вновь выявляла недостатки. Один из сотрудников кафе по имени Руслан не стал терпеть непрошенных гостей и попытался вытолкать съемочную группу.

Ведущая объяснила, что имеет право находиться в кафе, проверять, что ей вздумается и снимать, где хочет, без предупреждения.

- Больше никуда не пойдете, здесь для вас уже путь заказан, - угрожающе произнес Руслан операторам и Летучей. А при попытках проверить зал кафе и вовсе замахнулся стулом на гостей из столицы.

Когда «Ревизорро» всем составом покидали кафе, подоспела его владелица Эльмира Арнд и полицейский. На крыльце здания завязалась массовая драка, в которой страж порядка едва успевал разнимать участников.

Пострадал один из операторов программы. После инцидента было возбуждено дело по статье «Воспрепятствование законной деятельности журналистов», а телеведущая Елена Летучая застраховала свою жизнь.

На этот раз новая ведущая Ксения Милас вновь пройдет по местам «боев» и снимет очередной сюжет о кафе «Виктория». Дата прилета и съемок новой серии программы «Ревизорро» в Салехарде пока не известны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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