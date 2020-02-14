2020-02-14T18:24:15+03:00
Происшествия

По факту крушения вертолета на Ямале возбудили уголовное дело

Следователи назвали основные версии ЧП [фото]
Анна Полякова
Поделиться:
По факту крушения вертолета на Ямале возбудили уголовное дело Фото: ural-trans.sledcom.ruПо факту крушения вертолета на Ямале возбудили уголовное дело Фото: ural-trans.sledcom.ru
Изменить размер текста:

По факту жесткой посадки вертолета Ми-8/М в Ямало-Ненецком автономном округе, при которой погибли люди 14 февраля, возбуждено уголовное дело.

Следователи выясняют обстоятельства происшествия. Основными версиями причин авиационного инцидента с вертолетом являются ошибка пилотирования, техническая неисправность, а также неблагоприятные метеоусловия, сообщили в ведомстве.

В Уральском следственном управлении на транспорте СК России пояснили, что дело возбудили по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц».

По данным следствия, жесткая посадка вертолета авиакомпании «Скол» произошла в 400-500 метрах от порта Саббета. Воздушное судно следовало по маршруту ст.«Лескино» Красноярского края – п. Сабетта (Ямальский район).

На борту находилось 10 человек, трое из них члены экипажа. Жертвами происшествия стали командир воздушного судна и бортмеханик. Третий член экипажа, а также 7 пассажиров выбрались из воздушного судна самостоятельно. Тела из кабины извлекли представители аварийно-спасательной службы аэропорта Саббеты.

Фото: ural-trans-prok.ru

Фото: ural-trans-prok.ru

- Вертолет частично поврежден. Воздушное судно Ми-8/М совершило жесткую посадку с опрокидыванием на втулку несущего винта, - уточнили в Уральской транспортной прокуратуре.

Ранее сообщалось, что жёсткая посадка произошла из-за попадания вертолёта в снежную бурю. У Ми-8 были сломаны лопасти, при падении он перевернулся и приземлился в снег на крышу шасси вверх.

По данному факту Уральской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов, причины происшествия устанавливаются.

Фото: предоставлено очевидцами

Фото: предоставлено очевидцами

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

На Ямале совершил жесткую посадку вертолет Ми-8

Два человека оказались заблокированными в воздушном судне (подробнее...).

Два человека погибли при жёсткой посадке вертолёта Ми-8 на Ямале

Экипаж попал в снежную бурю в 500 метрах от аэропорта (подробнее...).

Появились подробности крушения вертолета на Ямале

Не выжили командир воздушного судна и бортмеханик. Третий член экипажа, а также 7 пассажиров выбрались из воздушного судна самостоятельно (подробнее... ).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Опубликован список пассажиров вертолёта, совершившего жесткую посадку на Ямале
В музее Тарко-Сале открыли выставку в честь воинов-афганцев
Ямальское предприятие признано лучшим продуктом на международном уровне
Салехардцы выберут 20 названий для новых улиц в микрорайоне Обдорский
Лучшим предприятиям Ноябрьска вручат премию «Лидер доверия потребителей – 2020» в ЯНАО
Тазовский рыбзавод празднует 90-летний юбилей
Жительница Салехарда за 25 тысяч рублей согласилась на брак с иностранцем
Три новых детсада в Пуровском районе ликвидируют очередь
В Губкинском оштрафовали владельца магазина, завышающего цены
В Ханымее за безопасностью жителей следит техника
«Елка желаний» исполнила мечту особой девочки из Ноябрьска
Тазовчанин, вывернувший руку полицейскому, предстанет перед судом
На Ямале обсудили продвижение местной продукции через крупные торговые сети
В коррекционной школе Ноябрьска откроют мастерские
В Газ-Сале готовят «паспорта семей», желающих уехать из села
В Ноябрьске осудили двоих молодых наркосбытчиков