По факту крушения вертолета на Ямале возбудили уголовное дело

По факту жесткой посадки вертолета Ми-8/М в Ямало-Ненецком автономном округе, при которой погибли люди 14 февраля, возбуждено уголовное дело.

Следователи выясняют обстоятельства происшествия. Основными версиями причин авиационного инцидента с вертолетом являются ошибка пилотирования, техническая неисправность, а также неблагоприятные метеоусловия, сообщили в ведомстве.

В Уральском следственном управлении на транспорте СК России пояснили, что дело возбудили по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц».

По данным следствия, жесткая посадка вертолета авиакомпании «Скол» произошла в 400-500 метрах от порта Саббета. Воздушное судно следовало по маршруту ст.«Лескино» Красноярского края – п. Сабетта (Ямальский район).

На борту находилось 10 человек, трое из них члены экипажа. Жертвами происшествия стали командир воздушного судна и бортмеханик. Третий член экипажа, а также 7 пассажиров выбрались из воздушного судна самостоятельно. Тела из кабины извлекли представители аварийно-спасательной службы аэропорта Саббеты.

Фото: ural-trans-prok.ru

- Вертолет частично поврежден. Воздушное судно Ми-8/М совершило жесткую посадку с опрокидыванием на втулку несущего винта, - уточнили в Уральской транспортной прокуратуре.

Ранее сообщалось, что жёсткая посадка произошла из-за попадания вертолёта в снежную бурю. У Ми-8 были сломаны лопасти, при падении он перевернулся и приземлился в снег на крышу шасси вверх.

По данному факту Уральской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов, причины происшествия устанавливаются.

Фото: предоставлено очевидцами

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