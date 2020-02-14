По факту крушения вертолета на Ямале возбудили уголовное дело
По факту жесткой посадки вертолета Ми-8/М в Ямало-Ненецком автономном округе, при которой погибли люди 14 февраля, возбуждено уголовное дело.
Следователи выясняют обстоятельства происшествия. Основными версиями причин авиационного инцидента с вертолетом являются ошибка пилотирования, техническая неисправность, а также неблагоприятные метеоусловия, сообщили в ведомстве.
В Уральском следственном управлении на транспорте СК России пояснили, что дело возбудили по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц».
По данным следствия, жесткая посадка вертолета авиакомпании «Скол» произошла в 400-500 метрах от порта Саббета. Воздушное судно следовало по маршруту ст.«Лескино» Красноярского края – п. Сабетта (Ямальский район).
На борту находилось 10 человек, трое из них члены экипажа. Жертвами происшествия стали командир воздушного судна и бортмеханик. Третий член экипажа, а также 7 пассажиров выбрались из воздушного судна самостоятельно. Тела из кабины извлекли представители аварийно-спасательной службы аэропорта Саббеты.
Фото: ural-trans-prok.ru
- Вертолет частично поврежден. Воздушное судно Ми-8/М совершило жесткую посадку с опрокидыванием на втулку несущего винта, - уточнили в Уральской транспортной прокуратуре.
Ранее сообщалось, что жёсткая посадка произошла из-за попадания вертолёта в снежную бурю. У Ми-8 были сломаны лопасти, при падении он перевернулся и приземлился в снег на крышу шасси вверх.
По данному факту Уральской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов, причины происшествия устанавливаются.
Фото: предоставлено очевидцами
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Не выжили командир воздушного судна и бортмеханик. Третий член экипажа, а также 7 пассажиров выбрались из воздушного судна самостоятельно (подробнее... ).
ИСТОЧНИК KP.RU