Появились подробности крушения вертолета на Ямале

Два человека погибли при крушении вертолета на Ямале. Воздушное судно авиакомпании «Скол» совершило жесткую посадку сегодня, 14 февраля, на территории Ямальского района.

Фото: ural-trans-prok.ru

Сообщение о ЧП в 400-500 метрах от порта Саббета поступило в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по ЯНАО в 16 часов 20 минут. Вертолет следовал по маршруту ст.«Лескино» Красноярского края – п. Сабетта (Ямальский район). Воздушное судно Ми-8/М совершило жесткую посадку с опрокидыванием на втулку несущего винта.

На борту во время полета находилось 10 человек, из них 3 члена экипажа и семь вахтовиков – работников газовой промышленности. По предварительной информации, 8 человек находятся в удовлетворительном состоянии, 2 члена экипажа погибли в результате происшествия. Они были зажаты в кабине.

- Не выжили командир воздушного судна и бортмеханик. Третий член экипажа, а также 7 пассажиров выбрались из воздушного судна самостоятельно, - сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

Представители аварийно-спасательной службы аэропорта Саббеты, прибывшие на место, извлекли тела пилотов.

Вертолет частично поврежден. Ранее сообщалось, что жёсткая посадка произошла из-за попадания вертолёта в снежную бурю. У Ми-8 были сломаны лопасти, при падении он перевернулся и приземлился в снег на крышу шасси вверх.

Фото: предоставлено очевидцами

Обстоятельства произошедшего уточняются. По факту крушения воздушного судна на Ямале в Уральском следственном управлении на транспорте Следственного комитета Российской Федерации начали доследственную проверку. Ее ход и результаты находятся на контроле Уральского транспортного прокурора.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

На Ямале совершил жесткую посадку вертолет Ми-8

Два человека оказались заблокированными в воздушном судне (подробнее...)

Два человека погибли при жёсткой посадке вертолёта Ми-8 на Ямале

Экипаж попал в снежную бурю в 500 метрах от аэропорта (подробнее...)