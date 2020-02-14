На Ямале совершил жесткую посадку вертолет Ми-8
В Ямало-Ненецком автономном округе 14 февраля вертолет авиакомпании «Скол» совершил жёсткую посадку. ЧП произошло на территории Ямальского района в 5-10 км от поселка Сабетта.
На борту во время полета находилось десять человек, из них трое – члены экипажа. Известно, что пассажиры – вахтовики, летевшие с месторождения. Два из них оказались заблокированы в воздушном судне. Спасатели пытаются высвободить пострадавших.
По предварительным данным, причиной ЧП с вертолета Ми-8 стала снежная буря. Вертолет опрокинулся на крышу и упал в снег шасси вверх.
По факту крушения воздушного судна на Ямале в Уральском следственном управлении на транспорте Следственного комитета Российской Федерации начали доследственную проверку.
Фото: предоставлено очевидцами
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ИСТОЧНИК KP.RU