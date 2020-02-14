2020-02-14T16:02:35+03:00
Происшествия

На Ямале совершил жесткую посадку вертолет Ми-8

Два человека оказались заблокированными в воздушном судне
Анна Полякова
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На Ямале совершил жесткую посадку вертолет Ми-8 Фото: skol.ruНа Ямале совершил жесткую посадку вертолет Ми-8 Фото: skol.ru
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В Ямало-Ненецком автономном округе 14 февраля вертолет авиакомпании «Скол» совершил жёсткую посадку. ЧП произошло на территории Ямальского района в 5-10 км от поселка Сабетта.

На борту во время полета находилось десять человек, из них трое – члены экипажа. Известно, что пассажиры – вахтовики, летевшие с месторождения. Два из них оказались заблокированы в воздушном судне. Спасатели пытаются высвободить пострадавших.

По предварительным данным, причиной ЧП с вертолета Ми-8 стала снежная буря. Вертолет опрокинулся на крышу и упал в снег шасси вверх.

По факту крушения воздушного судна на Ямале в Уральском следственном управлении на транспорте Следственного комитета Российской Федерации начали доследственную проверку.

Фото: предоставлено очевидцами

Фото: предоставлено очевидцами

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ИСТОЧНИК KP.RU

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