Коронавирус на Ямале. Последние новости на 23 октября 2020 года: в Новый Уренгой прибыла бригада медиков из Тюмени

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: pixabay.com

Жители Ямала продолжают болеть COVID-19. За минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 175 человек, с начала периода - 18 936.

Из общего числа болеющих 1 070 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 28 из них - в тяжелом состоянии, 3 - в крайне тяжелом, 11 - находятся на ИВЛ, 3 - скончались.

-Сегодня, 22 октября, мы вынуждены констатировать три летальных исхода: две женщины в Ноябрьске и 56-летний мужчина в Салехарде. Все они находились на поддержке аппаратов ИВЛ. Но интенсивная терапия и усилия медиков, к сожалению, не принесли результата, - прокомментировала руководитель регионального оперштаба Татьяна Бучкова.

Напоминаем, что в среду, 21 октября, в окружной столице умерли еще двое пожилых людей с подтвержденной коронавирусной инфенкцией. У 74-летнего мужчины заболевание осложнилось серьезной хронической болезнью легких, у 60-летней женщины - эндокринным заболеванием.

Кроме того, во вторник, 20 октября, в салехардской больнице также скончались двое мужчин преклонного возраста, в Ноябрьске - пожилой мужчина с серьёзными хроническими заболеваниями.

Также за сутки выявлено 30 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 4 015 человек.

В населённых пунктах Ямала зафиксировано 145 заражений COVID-19.

Наибольшее число заболевших в Салехарде - 27; Ноябрьске - 25 и Надыме - 16.

Далее идут: Новый Уренгой - 15; Лабытнанги - 13 и Муравленко - 11.

Замыкают список: поселок Тазовский - 8; Губкинский и поселок Пангоды - 7; Тарко-Сале, поселок Пурпе, села Гыда, Мужи и Новый Порт - 3; поселок Харп - 1.

В связи с большим количеством заболевших в Новый Уренгой прибыла бригада врачей-инфекционистов из Тюмени. Они будут помогать местным медикам с covid-пациентами.

Всего в районе было проведено 7 883 теста в 15 лабораториях.

Излечились от коронавируса 49 человек, за весь период - 13 952.

В России на сегодняшний день зарегистрирован 15 971 человек с COVID-19, из них 4116 случаев без каких-либо симптомов болезни, с начала периода - 1 463 306. Выздоровевших - 11 428, за весь период - 1 107 988. Умерших - 290, с начала периода - 25 242.