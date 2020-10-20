Число заболевших коронавирусом на Ямале на 20 октября 2020 года увеличилось на 288 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: pixabay.com

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. За минувшие сутки количество больных увеличилось на 288 человек, из них 172 - с клиническими проявлениями, а 116 - бессимптомные носители, общее число инфицированных с начала периода составило - 18 586.

Из общего числа болеющих госпитализировано 1 043 жителя, 25 из них - в тяжёлом состоянии, 2 - в крайне тяжёлом, 9 - находятся на ИВЛ, 3 - скончались.

-В салехардской больнице скончались двое мужчин преклонного возраста, в Ноябрьске - пожилой мужчина с серьёзными хроническими заболеваниями, - рассказала руководитель регионального оперштаба Татьяна Бучкова.

Также за сутки выявлено 26 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 3 973 человека.

В населённых пунктах Ямала зафиксировано 146 заражений COVID-19.

Наибольшее число заболевших в Салехарде - 25; Муравленко и Надыме - 24; Ноябрьске - 23.

Далее идут: Лабытнанги - 21; Новый Уренгой - 11 и Губкинский - 5.

Замыкают список: посёлок Уренгой - 4; село Яр-Сале - 2; посёлки Тазовский, Ханымей и село Харсаим - 1.

Всего в районе было проведено 6 056 тестов в 15 лабораториях.

Излечился от коронавируса 31 человек, за весь период - 13 868.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 16 319 человек с COVID-19, с начала периода - 1 431 635. Выздоровевших - 9 704, за весь период - 1 085 608. Умерших - 269, с начала периода - 24 635.