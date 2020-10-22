В Новый Уренгой прибыла бригада медиков из Тюмени

Фото: личная страница Андрея Воронова в "Instagram"

Власти Нового Уренгоя продолжают активно бороться с коронавирусом. В связи с этим на помощь местным врачам прибыла бригада специалистов из Тюмени.

-Накануне встретили бригаду медиков из Тюмени. В ее составе одиннадцать человек, среди них доценты кафедры Тюменского государственного медуниверситета. Они будут работать с covid-пациентами. Выездная бригада пробудет в Новом Уренгое столько, сколько этого будет требовать эпидситуация, - сообщил Андрей Воронов на своей странице в «Instagram».

Также, по его словам, нагрузка на систему здравоохранения растет с каждым днем - количество пациентов увеличивается. На днях в город приедет еще одна бригада врачей. Кроме того, увеличилось количество экипажей скорой помощи, выезжающих на дом.

-Дорогие друзья, берегите себя. Если вы плохо себя чувствуете, ограничьте свои передвижения по городу и контакты, сразу вызывайте врача. Только соблюдая все рекомендации специалистов, мы сможем победить вирус. Не подвергайте опасности себя и окружающих. Всем здоровья! - написал глава города.