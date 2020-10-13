Коронавирус на Ямале. Последние новости на 14 октября 2020 года: в регионе продолжается строительство инфекционных госпиталей

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: pixabay.com

Жители Ямала продолжают болеть коронавирусом. За минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 158 человек, а общее число заражённых с начала периода составило - 17 298.

Из общего числа болеющих 745 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и COVID-19, 18 из них - в тяжёлом состоянии, 2 - в крайне тяжёлом, 10 - находятся на ИВЛ.

Также за сутки выявлено 12 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 3 852 человека.

В населённых пунктах Ямала зафиксировано 146 заражений COVID-19.

Наибольшее число заболевших в Лабытнанги и Муравленко - 22, Салехард - 21 и Ноябрьск - 20.

Далее идут: Новый Уренгой - 17, Надым - 12 и Губкинский - 10.

Замыкают список: село Газ-Сале - 6, посёлок Приозёрный - 5, посёлки Пангоды и Уренгой - 3, посёлок Тазовский и село Новый Порт - 2, село Антипаюта - 1.

-В связи с большим количеством заболевших, в регионе сокращается плановое оказания медицинской помощи. Речь идёт о больницах Ноябрьска, Надыма, Лабытнанги, Салехарда, Муравленко и Нового Уренгоя, а также Тазовской районной больницы и Надымской стоматологической поликлиники. Это необходимо, чтобы разгрузить медицинские учреждения. При этом лечение онкологических, сердечно-сосудистых, эндокринных заболеваний, гемодиализ и вакцинация по национальному календарю проводятся в полном объёме, - рассказала руководитель регионального оперштаба Татьяна Бучкова.

Кроме того, в регионе продолжается строительство двух инфекционных госпиталей: на 200 мест в Новом Уренгое и на 100 мест в Салехарде. Подрядчик обязуется сдать оба здания к концу декабря текущего года.

Всего в районе было проведен 5 781 тест в 15 лабораториях.

Излечились от коронавируса 27 человек, за весь период – 13 701.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 13 868 человек с COVID-19, из них 3 892 без каких-либо признаков проявления инфекции, с начала периода - 1 326 178. Выздоровевших - 7 750, за весь период - 1 031 785. Умерших - 244, с начала периода - 22 966.

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