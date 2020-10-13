На Ямале продолжается строительство инфекционных госпиталей

Фото: www.yanao.ru

На Ямале строят два инфекционных центра для больных коронавирусом: на 200 мест в Новом Уренгое и на 100 мест в Салехарде. Подрядчик обязуется сдать оба здания к концу декабря текущего года.

На объекте в Салехарде завершаются кровельные работы. Производится монтаж системы отопления, вентиляции и устройство тёплого пола. На данный момент уже построены: контрольно-пропускной пункт, локальные очистные сооружения и пункт дезинфекции автотранспорта.

-Здесь будет 40 двухместных палат, 10 одноместных для маломобильных граждан и 10 - интенсивной терапии. В составе комплекса предусмотрено диагностическое отделение, хирургический блок, сопутствующие помещения. Водоснабжение и электроснабжение будет централизованным, отопление обеспечено за счёт автономной газовой котельной, - рассказал директор департамента строительства и жилищной политики ЯНАО Юрий Теряев.

Что касается оборудования, то для лечения пациентов завезут компьютерный томограф, аппарат ультразвуковой диагностики, рентген, 10 стационарных и 6 переносных аппаратов ИВЛ.

-Входы в помещение для пациентов и персонала будут отдельными. То есть коридор будет полностью изолированной «чистой зоной». В палатах установлены смотровые и передаточные окна», - отметил начальник участка компании-подрядчика ООО «Гор-Строй» Руслан Лавров.

Строительство госпиталя в Новом Уренгое ведётся по плану. Объект возводят неподалёку от центральной городской больницы.

Фото: www.yanao.ru

Сейчас на нём завершается обустройство наружных инженерных сетей, строители выполняют внутренние отделочные работы, устанавливают канализационно-очистные сооружения. Также идёт монтаж внутренних сетей, а во второй половине октября планируется начать пусконаладочные работы.

Уложен нижний слой асфальтобетонного покрытия на подъездных дорогах, завершается благоустройство территории: обустраиваются тротуары, устанавливается освещение.

Подходят к концу кровельные работы, установка дверей и окон. Часть помещений уже в чистовом виде.

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