В Новом Уренгое восемь детей находятся в больнице с COVID-19

Фото: личная страница Андрея Воронова в "Instagram"

В Новом Уренгое прошло очередное заседание оперштаба по борьбе с коронавирусом. Информацию об этом сообщил глава города Андрей Воронов на своей странице в «Instagram».

На сегодняшний день, 13 октября, из 162 больничных коек заняты 151, из них 8 пациентов - это дети. В реанимации находится 6 человек, все они подключены к ИВЛ.

Продолжается увеличиваться коечный фонд, для этого будет полностью задействован 8-этажный корпус. Также планируется вернуться к практике привлечения медиков из других регионов, предварительные договорённости об этом уже есть.

Кроме того, по решению регионального оперштаба, с 13 октября в нескольких больницах ЯНАО сокращаются объёмы оказания плановой медицинской помощи, в том числе и в Новом Уренгое. Эта мера временная.

-Один из проблемных вопросов - работа колл-центра поликлиники. Получаю много обращений и жалоб по этому поводу от горожан. Все ваши сигналы приняты. Действительно, есть слабые места, которые становятся очевидными при большом наплыве звонков. Пути решения намечены: началась реорганизация технической части и кадрового состава. Колл-центр усилим ещё 10 сотрудниками. Сейчас с коллегами усиленно работаем над этим вопросом, чтобы все горожане могли без проблем дозвониться. Благодарю всех за терпение и понимание, - написал Андрей Воронов.