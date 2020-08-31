Коронавирус на Ямале, последние новости на 1 сентября 2020 года: в школу справку на ковид не нужно

Коэффициент распространения коронавируса на Ямале превысил значение 0,9 впервые с 19 августа. Фото: pixabay.com

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе на Ямале на 1 сентября 2020 года. За минувшие сутки в регионе выявлено 47 новых случаев заболевания COVID-19 (за весь период – 13 411). Коэффициент распространения коронавируса на Ямале превысил значение 0,9 впервые с 19 августа.

По информации оперштаба ЯНАО, за минувшие сутки в регионе выявили 47 новых случаев заболевания COVID-19 (за весь период – 13 411). Врачи выписали троих с отрицательным тестом на ковид, за весь период вылечились 12 992. 234 пациента – госпитализировано с COVID-19, пять пациентов – в тяжелом состоянии, два – в крайне тяжелом, пятеро больных находятся на ИВЛ.

Скриншот с yandex.ru/covid19/stat

1394 теста провели в 15 лабораториях. За сутки выявлено 12 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов (за весь период – 3 461). 35 новых случаев COVID-19 в населенных пунктах ЯНАО (за весь период – 9 950): в Новом Уренгое – шестеро заболевших, в Салехарде – пятеро, в Ноябрьске – четверо, в Муравленко – 11, в Надыме и Пангодах по два ковид-положительных, в Тарко-Сале, Пурпе, Тазовском, Аксарке, Яр-Сале – по одному заболевшему коронавирусом северянину.

Фото: департамент здравоохранения Ямала

За последние сутки в России выявлено 4 993 новых случая коронавируса в 83 регионах. Из них 27,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 83 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 2 405 человек.

Дополним, накануне жительница Лабытнанги анонимно опубликовала пост в городском паблике с возмущениями и вопросом к администрации города о требованиях школы. Женщина заявила, что руководство учебного заведения требует с детей, родители которых вернулись из отпуска, пройти тест на коронавирус. Правомерно ли такое? Об этом и каких еще перемен ждать в новом учебном году рассказала в прямом эфире «ВКонтакте» рассказала директор департамента образования ЯНАО Марина Кравец.