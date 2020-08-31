От ямальских школьников требуют тест на «корону», возмущаются родители

Правомерно ли требовать тест на коронавирус у школьников, если они с родителями были в отпуске этим летом? Фото из городского паблика «Лабытнанги сегодня» в социальной сети «ВКонтакте»

Накануне жительница Лабытнанги анонимно опубликовала пост с возмущениями и вопросом к администрации города о странных требованиях школы. Женщина заявила, что руководство учебного заведения требует с детей, родители которых вернулись из отпуска, пройти тест на коронавирус. Правомерно ли такое?

– В школе сказали: кто возвращается из отпуска, нужно, чтобы родители сделали тест на «корону», или не допустят до занятий детей. Кто будет оплачивать 1300 за него? Что делать родителям, у кого нет лишних 1300? Сразу скажу, на работу мне этот тест не нужно, я еще в отпуске. Если наша школа решила, что нужно делать тест, то пусть и оплачивает его. Или решили подзаработать на школьниках? Тогда сделайте бесплатно, – рассуждает анонимка в городском паблике «Лабытнанги сегодня» в социальной сети «ВКонтакте».

Надо сказать, что уже спустя семь минут после публикации пост прокомментировала начальник управления образования Лабытнанги Людмила Муратова.

– Данное требование неправомерно, поскольку не относится к полномочиям системы образования. Прошу проинформировать в личных сообщениях , в какой школе учится ваш ребёнок, – ответила она и опубликовала свой личный номер телефона для контакта с ней.

Несмотря на то, что администрация отреагировала и вопрос, казалось бы решен, среди горожан Семи лиственниц есть и те, кто не разделяет такого возмущения анонимки. Так, Алёна Паскуаль предположила, что отдыхающие могли привезти вирус на Ямал и, соответственно, как минимум стать переносчиком.

– Удивительный пост. На отпуск деньги есть, на тест 1300 не найдётся? Вы же когда в отпуск уезжали, знали, какая обстановка в стране. Лишних денег ни у кого нет, но это здоровье вашего ребёнка, во-первых, во-вторых, вы создаёте риск заболевания других детей, – заметила северянка. – Все отпускники возмущаются по поводу сдачи теста. А мы, те люди, которые не стали рисковать отпуском , возмущены тем, что должны рисковать своим здоровьем потому что у вас не нашлось 1300 рублей на тест.

Напомним, за минувшие сутки в регионе выявлено 49 новых случаев заболевания COVID-19, за весь период 13 364 человек заболели коронавирусом. Сегодня в моногоспиталях региона на госпитализации остаются 231 пациент с COVID-19, пять пациентов находятся в тяжелом состоянии, три – в крайне тяжелом, шесть пациентов – на ИВЛ. С завтрашнего дня, с 1 сентября, Ямал переходит на третий этап снятия ограничений, однако это не отменяет полностью режима повышенной готовности. Об этом сообщил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. Он сообщил, что регион готовится к различным вариантам развития ситуации, в том числе второй волне заболеваемости: строятся инфекционные госпитали в Салехарде, Новом Уренгое, закуплены аппараты ИВЛ, рентгены и компьютерные томографы.

– Прошу, несмотря на общий фон того, что у нас идет улучшение, не расслабляться, особенно тем северянам, которые сейчас возвращаются из отпусков и вынуждены находиться в аэропортах, самолётах, – попросил глава региона.