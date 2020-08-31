Ямальцам рассказали об особенностях учебного года 2020

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Завтра, 1 сентября, на Ямале 76 000 учеников и 6400 студентов приступят к учебе. Торжественные линейки проведут внутри зданий школ, если погода не позволит выйти на открытой воздух. Однако и пандемия вносит коррективы в образовательный процесс. Об особенностях организации обучения в прямом эфире «ВКонтакте» рассказала директор департамента образования ЯНАО Марина Кравец.

Уже сейчас эпидситуация позволила региону перейти с 1 сентября на третий этап снятия ограничительных мероприятий. В сфере образования главное новшество при переходе на третий этап: с 1 сентября детские сады начинают работать в привычном режиме. Все ребята могут вернуться в свои группы.

Чтобы сократить до минимума контакты детей, в школах будет открыто несколько входов. Каждое утро будет организован фильтр для школьников и сотрудников: бесконтактная термометрия, внешний осмотр, дезинфекция рук. За ребятами будет закреплен определенный класс, куда будут приходить преподаватели. В учреждениях подготовили «скользящее» расписание звонков, чтобы дети не пересекались на переменах и в столовых. Такой режим будет сохраняться в школах до тех пор пока не стабилизируется эпидемиологическая ситуация в регионе.

Предоставлять справку на ковид детям не нужно. Инкубационной период после возвращения из отпуска – это ответственность каждой семьи, отметила Кравец.

Согласно требованиям Роспотребнадзора, учеников разведут по потокам. Школа самостоятельно определяет расписание уроков. Согласно санитарным нормам учреждение обязано организовать обучение в первую смену для 1, 4, 5, 9, 11 классов. В остальных классах – вторая смена. Уроки физкультуры будут проводиться на улице при комфортной температуре воздуха. При непогоде уроки будут проходить в спортивном зале.

Обучение будет проводиться только в очном режиме. Дистанционно уроки будут проходить, только если класс уйдет на карантин или в дни актировок.

Всероссийские проверочные работы пройдут для 5-9 классов с 14 сентября по 12 октября. Для четвертых классов осенью ВПР проводиться не будут. За ВПР не будут выставлять оценки в журнал, их проводят, чтобы выявить пробелы в знаниях. На основании этих материалов составляется план методической помощи отстающим детям, которые из-за пандемии не смогли освоить ту или иную тему.