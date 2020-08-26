Число заболевших коронавирусом в ЯНАО на 26 августа 2020 года возросло на 45 человек Фото: yanao.ru

Мы собрали последние данные о числе заболевших коронавирусом на Ямале на 26 августа 2020 года. В Ноябрьской ЦГБ умерли мужчины 52 и 66 лет. Оба были госпитализированы с диагнозом двусторонней внебольничной пневмонии, лабораторно подтвердилась и коронавирусная инфекция. Заболевание протекало крайне тяжело. За период пандемии в регионе зарегистрировано 90 летальных исходов от коронавирусной инфекции.

Фото: Ямальского центра медицинской профилактики

Всего в регионе заразились 13 180 человек. За минувшие сутки на Ямале выявлено 45 новых случаев заболевания COVID-19. Из этого числа - один заболевший вахтовик из другого региона и 44 новых случая COVID-19 среди постоянно проживающих в населенных пунктах ЯНАО: в Ноябрьске –13, Салехарде – 12, Муравленко – 10, Новом Уренгое – 5, с. Лопхари – 2, Губкинском – 1, Тарко-Сале – 1.

Из общего числа болеющих госпитализировано 230 пациентов, семь из них – в тяжелом состоянии, двое – в крайне тяжелом. Четверо тяжелобольных пациентов – на ИВЛ. Выздоровевших стало на 68 человек больше. За весь период избавились от болезни 12 738 пациентов.