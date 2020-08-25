Коронавирус на Ямале, последние новости на 26 августа 2020 года: большая часть заболевших - вахтовики

Коронавирус на Ямале, последние новости на 26 августа 2020 года Фото: pixabay.com

Мы собрали последние новости о коронавирусе на Ямале на 26 августа 2020 года. За минувшие сутки COVID-19 подтвердили еще у 55 человек: 29 вахтовых рабочих из других регионов и 26 постоянных жителей населенных пунктах ЯНАО.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

Из общего числа болеющих госпитализировано 238 пациентов. Восемь из них – в тяжелом состоянии, двое – в крайне тяжелом, четверо тяжелобольных – на ИВЛ.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

За сутки выздоровели 144 человека. Один человек умер. На Ямале жертвой коронавируса стала 70-летняя пенсионерка из Тарко-Сале.

За весь период пандемии заразились 13 135 человек, зарегистрировано 88 летальных исходов от коронавирусной инфекции.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

За последние сутки в России выявлено 4 696 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 26,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 120 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 6 652 человека.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 966 189 случаев ковида в 85 регионах. За весь период зафиксировано 16 568 летальных исходов, выздоровели 779 747 человек.