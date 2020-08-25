Число заболевших коронавирусом в ЯНАО на 25 августа 2020 года достигло 13 135 человек Фото: pixabay.com

На Ямале коронавирус подтвердили еще у 55 человек. Всего в регионе за весь период пандемии заразились 13 135 человек.

За сутки COVID-19 диагностировали у 29 вахтовых рабочих из других регионов и 26 постоянных жителей населенных пунктах ЯНАО: в Ноябрьске – 5, с. Яр-Сале – 4, Новом Уренгое – 3, Салехарде – 3, Надыме – 3, Тарко-Сале – 2, по одному случаю заболевания выявлено в Губкинском, Муравленко, посёлках Пангоды, Тазовский, Красноселькуп и Аксарка.

Фото: Ямальского центра медицинской профилактики

Из общего числа болеющих госпитализировано 238 пациентов. Восемь из них – в тяжелом состоянии, двое – в крайне тяжелом, четверо тяжелобольных – на ИВЛ.

За сутки выздоровели 144 человека. Один человек умер. На Ямале жертвой коронавируса стала 70-летняя пенсионерка из Тарко-Сале. Всего в регионе зарегистрировано 88 летальных исходов от коронавирусной инфекции.

В 15 лабораториях провели 3745 тестов (за весь период – 462 589).