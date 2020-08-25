На Ямале скончалась пенсионерка с подтвержденным диагнозом COVID-19 Фото: pixabay.com

На Ямале жертвой коронавируса стала 70-летняя пенсионерка. Она скончалась в Таркосалинской ЦРБ. Об этом сообщила руководитель Оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции Татьяна Бучкова 25 августа.

- Женщина была госпитализирована с двусторонней пневмонией, в больнице лабораторно подтвердилась коронавирусная инфекция. Течение инфекции осложнил ряд сопутствующих хронических заболеваний, - пояснила глава оперштаба ЯНАО.

За период пандемии в регионе зарегистрировано 88 летальных исходов от коронавирусной инфекции.

За минувшие сутки на Ямале выявлено 55 новых случаев заболевания COVID-19. Всего в регионе заразились 13 135 человек.