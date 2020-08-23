Коронавирус на Ямале, последние новости на 24 августа 2020 года: Лидерами по числу инфицированных стали Салехард, Новый Уренгой и Ноябрьск

Коронавирус на Ямале, последние новости на 24 августа 2020 года Фото: pixabay.com

Мы собрали последние новости о коронавирусе на Ямале на 24 августа 2020 года. Всего с начала пандемии в регионе выявлено 13 019 ковид-положительных человек. За минувшие сутки на Ямале лабораторно подтвердилось 62 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

17 новых заболевших - вахтовые рабочие из других регионов, еще 45 случаев среди постоянных жителей в населенных пунктах ЯНАО. Лидерами по числу инфицированных стали Салехард, Новый Уренгой и Ноябрьске.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

Из общего числа болеющих госпитализировано 286 пациентов, 6 из них – в тяжелом состоянии, 3 – в крайне тяжелом. 5 пациентов из тяжелых больных находятся на ИВЛ.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

За сутки выздоровели 47 человек. За весь период избавились от болезни 12 467 пациентов. 2 958 тестов провели в 15 лабораториях (за весь период – 457 537), сообщает оперативный штаб ЯНАО.

Число умерших от болезни достигло 87 человек. Последние летальные случаи фиксировались 22 августа.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

За последние сутки в России выявлено 4 852 новых случая коронавируса в 83 регионах. Из них 23,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 73 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 3 162 человека.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 956 749 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 16 383 летальных исхода, выздоровело 770 639 человек.