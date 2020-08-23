Число заболевших коронавирусом в ЯНАО на 23 августа 2020 года увеличилось на 62 человека Фото: yanao.ru

За минувшие сутки на Ямале лабораторно подтвердилось еще 62 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в регионе выявлено 13 019 ковид-положительных человек.

Из новых случаев 17 среди вахтовых рабочих из других регионов и 45 среди постоянных жителей в населенных пунктах ЯНАО: в Салехарде – 12, Новом Уренгое – 8, Ноябрьске – 6, Надыме – 6, Губкинском – 4, Тарко-Сале – 4, Муравленко – 2, по одном случаю в Лабытнанги, п. Пурпе, с. Лопхари.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

Из общего числа болеющих госпитализировано 286 пациентов, 6 из них – в тяжелом состоянии, 3 – в крайне тяжелом. 5 пациентов из тяжелых больных находятся на ИВЛ.

За сутки выздоровели 47 человек. За весь период избавились от болезни 12 467 пациентов. 2 958 тестов провели в 15 лабораториях (за весь период – 457 537), сообщает оперативный штаб ЯНАО.