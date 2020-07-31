2020-07-31T14:12:08+03:00
Коронавирус Covid-19

«Надеюсь, обойдётся малой кровью»: губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов заразился коронавирусом

Сейчас глава региона находится дома на самоизоляции [видео]
Алексей КОСЕНЧУК
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«Надеюсь, обойдётся малой кровью»: губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхова заразился коронавирусом«Надеюсь, обойдётся малой кровью»: губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхова заразился коронавирусомФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Список переболевших (и болеющих) коронавирусом чиновников в очередной раз пополнился. На этот раз инфекцию подхватил губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, о чём он сам признался на своей страничке в соцсети. Самый молодой губернатор России чувствует себя неплохо, но находится дома, на самоизоляции, выполняя все предписания Роспотребнадзора.

- Коронавирус никуда не ушёл, он рядом, - рассказывает Дмитрий Артюхов. – В том числе и я не уберёг себя от этой беды. Вчера делал тест, и результаты пришли неутешительные. Сегодня чувствую первые симптомы: небольшая слабость, температура, хотя, в целом, состояние нормальное. Надеюсь, что обойдётся малой кровью, хотя все планы на ближайшие недели приходится отменить. Жалко, но поездок по отдалённым поселениям и по ключевым городам придётся сдвинуть. Как только получу отрицательный тест, продолжу работу.

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов заразился коронавирусом.

Пока Артюхов планирует сидеть дома, чтобы никого не подвергать опасности. Он напомнил жителям, что инфекция рядом, поэтому расслабляться рано. Напомним, что несколько дней назад Дмитрий Артюхов побывал с рабочей поездкой в Севастополе, где прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню ВМФ России.

Напомним, ранее коронавирусом переболели премьер-министр России Михаил Мишустин, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и глава Минстроя Владимир Якушев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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