Ямальских призывников в Крыму и Новороссийске может стать вдвое больше

27 Июль 2020 2020-07-27T09:09:20+03:00

Изменить размер текста: A A

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов побывал с рабочей поездкой в Севастополе, где прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню ВМФ России. В параде 26 июля приняли участие ямальские призывники, несущие службу на БДК «Ямал».

Накануне на встрече с ними глава региона передал им привет и подарки из дома. Дмитрий Артюхов на совей личной страничке в соцсети «ВКонтакте» рассказал, что командование ребят хвалит, почти все из них уже побывали на боевых заданиях в южных морях. Большинство из них собираются после службы вернуться и работать на Ямале. Губернатор также рассказал, что ямальских призывников на южных морях может стать вдвое больше.

«Сейчас в четырех подшефных Ямалу воинских частях на Черноморском флоте – в Крыму и Новороссийске – служат 45 наших земляков. В следующих призывах мы хотим увеличить их число вдвое», - написал глава региона, добавив, что об уже шла речь в разговоре с начальником штаба флота Игорем Смоляком, который желание Ямала поддержал.

В этом году в Город-герой должны были поехать 30 ямальских восьмиклассников - команда, победившая в сетевом проекте «ЮнАрктика». Однако из-за пандемии поездка отложилась. Губернатор сообщил, что в следующем году в Севастополь поедут втрое больше ребят, около 100 человек, отметив, что важно, чтобы дети знали о героической обороне города не только из учебников, но и могли увидеть своими глазами легендарные места сражений.

ИСТОЧНИК KP.RU