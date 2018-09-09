Биография Дмитрия Артюхова: самый молодой губернатор России возглавил Ямал

СЕГОДНЯ 15:30 2018-09-09T15:40:13+03:00

Что надо знать о биографии Дмитрия Артюхова жителям Ямала

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Дмитрий Артюхов стал самым молодым губернатором России. На пост главы Ямало-Ненецкого автономного округа его избрали 9 сентября в ходе внеочередного заседания Законодательного Собрания ЯНАО ямальские депутаты. «Комсомольская правда-Ямал» рассказывает биографию Дмитрия Артюхова.

Детские годы

Дмитрий Андреевич Артюхов родился 17 февраля 1988 года, детство и школьные годы проведя в Новом Уренгое. Его отец - Андрей Викторович Артюхов, ранее занимал пост спикера Думы Ямало-Ненецкого автономного округа, входил в Совет Федерации РФ, в настоящее время - первый заместитель председателя Тюменской областной думы.

В 2005 году он поступил в Тюменский государственный университет. А через год начал работать в Западно-Сибирском коммерческом банке.

В 2009 году, получив красный диплом с бакалавриата Тюменского госуниверситета по специальности «экономика», поступил в магистратуру этого же вуза по специальности «экономика» и по специальности «финансовое и административное право».

Спустя год молодой специалист вернулся на Ямал и начал работать в должности помощника первого заместителя губернатора ЯНАО. Потом он с отличием закончил магистратуру ТюмГУ по специальности «экономика».

Фото: правительство ЯНАО

Трудовая биография

С 2011 по 2016 годы – Дмитрий Артюхов уже помощник губернатора ЯНАО, продолжая получать образование. Именно в этот период времени (в 2012–2013 годах) региональные власти заметили в нем потенциального руководителя и включили его в резерв исполнительного управленческих кадров региона.

В 2012-ом получил диплом магистра юриспруденции родного университета, а в 2013 году - степень MBA (магистр делового администрирования) в Сингапурском университете управления, куда был направлен в 2012 году в числе молодых специалистов ЯНАО.

С января 2016 года и до мая 2018 года он занимал должность заместителя губернатора по вопросам развития экономики и привлечения инвестиций. В это время он курировал переговоры и заключение инвестсоглашений с крупнейшими компаниями, работающими в регионе: Газпром, Роснефть, Газпром нефть, НОВАТЭК, Транснефть, СИБУР, ЛУКОЙЛ. Участвовал в подготовке проекта по строительству Северного широтного хода.

Напомним, пост губернатора региона был освобожден в мае этого года после досрочного прекращения полномочий Дмитрия Кобылкина и назначения его Министром природных ресурсов и экологии России. Временно исполняющим обязанности главы региона был назначен Дмитрий Артюхов.

17 августа 2018 года президент РФ Владимир Путин внес в Законодательное собрание региона кандидатуру Дмитрия Артюхова для избрания на должность руководителя Ямало-Ненецкого автономного округа. Вместе с ним в список претендентов вошли заместитель председателя комитета окружного парламента по социальной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Александр Голубенко и директор государственного казенного учреждения «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа» Виталий Лагутин.

ЧТО ЕЩЕ

Краткую программа самого молодого губернатора России депутатам Заксобрания ЯНАО Дмитрий Артюхов представил свою программу, в которой сделал акценты на устойчивое экономическое развитие, улучшение жилищных условий населения, создание социальной инфраструктуры, повышение транспортной доступности Ямала, сохранение природы и традиций.

1. По мнению Дмитрия Артюхова, основной эффект от реализации крупных промышленных и инфраструктурных проектов, которые сейчас реализуются в Арктике, должны почувствовать жители самого Ямала. Приоритетом, отметил Дмитрий Артюхов, непременно должно стать обеспечение северян рабочими местами при реализации всех крупных проектов. Среди них Северный широтный ход, заводы «Ямал-СПГ», «Арктик СПГ-2».

2. Новый губернатор предлагает развивать комплексный подход для скорейшего обеспечения ямальцев комфортным жильем. Кроме уже действующих программ, планируется внедрение механизмов арендного жилья с созданием единого регионального оператора и увеличение размера компенсации молодым семьям на приобретение нового жилья.

3. В округе в ближайшие пять лет построят не менее 20 школ. Очередность от полутора до трех лет в детских садах Ямала в ближайшие три года должна быть ликвидирована. На рассмотрении предоставление бюджетникам субсидии на первоначальный взнос при покупке собственного жилья в регионе.

4. Транспортная инфраструктура на Ямале выйдет на новый уровень, в первую очередь, благодаря строительству Северного широтного хода. К 2021 году появится сквозной проезд по трассе Салехард – Надым. Строительство моста через реку Обь станет реальностью. Регион вплотную займется строительством моста через реку Пур.

5. Необходимо в ближайшие годы решить вопрос с переработкой мусора на территории региона и ликвидацией несанкционированных свалок. Продолжится строительство водоочистных сооружений для обеспечения жителей даже самых отдаленных поселков региона чистой питьевой водой.

6. Продолжится в регионе и поддержка коренных малочисленных народов севера. Одна из введённых новых мер – возможность первоочерёдного предоставления жилья по социальному найму пенсионерам-тундровикам, которые вели кочевой образ жизни и пожелали переехать в город или поселок.