Глава Салехарда Алексей Титовский рассказал о своей встрече с ведущими популярного шоу «Орёл и решка»

Фото: личная страница Алексея Титовского в "Instagram"

Глава Салехарда Алексей Титовский рассказал на своей странице в «Instagram» о встрече с Региной Тодоренко и Тимуром Родригесом, которые приехали на Ямал, чтобы снять новый выпуск телепередачи «Орёл и решка».

-Ребята остались под большим впечатлением от нашего края, от тех традиции и устоев народов Севера, которые живы по сей день, от нашего города на Полярном круге. Нам действительно есть что показать и чем удивить. Салехард - необыкновенный город, который сочетает в себе прогрессивность и самобытность, - написал Алексей Титовский.

Также, по его словам, туристический потенциал Салехарда активно развивается, во многом благодаря поддержке губернатора Ямала Дмитрия Артюхова.

-Здесь и уникальная история, и географическое положение. Посещение нашего города точно не оставляет никого равнодушным, - добавил глава города.

Фото: личная страница Алексея Титовского в "Instagram"

Напомним, что съёмки программы проходили в августе, однако фотографии со звёздными гостями Алексей Титовский выложил только сейчас. Точная дата выпуска передачи пока неизвестна.