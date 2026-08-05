Противоаварийные фонари появятся на улицах Ноябрьска

Скриншот из видео

В Ноябрьске на улицы 60 лет СССР появится новое освещение. Речь идет об участке от кольцевой развязки возле улицы Муравленко до улицы Республики, сообщили в городской администрации.

Специалисты уже меняют восемь железобетонных опор на алюминиевые - впереди еще тринадцать. На опорах разместят светодиодные светильники мощностью 120 Вт: освещение будет соответствовать нормативам.

Кстати, конструкция опор - противоаварийная, то есть при ДТП они минимизируют повреждения автомобиля и снизят риск покалечиться для людей.

Ранее «Комсомольская» правда - Ямал» рассказывала о том, что в Ноябрьске продолжается преобразование 7-го микрорайона. В прошлом году здесь капитально отремонтировали улицу Цоя, а в этом - приведут в порядок 16 многоквартирных домов.

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.