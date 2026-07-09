В Ноябрьске продолжается преобразование 7-го микрорайона. За лето здесь отремонтируют 16 домов

Фото: Алексей Романов

В Ноябрьске продолжается преобразование 7-го микрорайона. В прошлом году здесь капитально отремонтировали улицу Цоя, а в этом - приведут в порядок 16 многоквартирных домов, сообщил глава города Алексей Романов.

Также он лично пообщался с подрядчиком, которые ремонтируют дома №№ 17, 19 «А», 13 и 13 «А» по улице Цоя.

- Работы идут по графику, вопросов с материалами и рабочей силой у организаций нет. Отдел капитального ремонта и главный архитектор постоянно на связи с подрядчиком и жильцами, - прокомментировал Романов.

Фото: Алексей Романов

Напоминаем, что все вопросы относительно капитального ремонта домов можно задать специалистам по телефону: 361-027.

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что Ноябрьск готовится к новому отопительному сезону. За короткое северное лето планируется отремонтировать 15 километров магистральных и внутриквартальных сетей.

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