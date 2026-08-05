Смог от лесных пожаров вновь окутал Новый Уренгой. Не исключено перекрытие некоторых участков дорог

Фото: администрация Нового Уренгоя

Новый Уренгой вновь накрыл смог от лесных пожаров, бушующих в соседних районах. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

- Ветер снова принес в Новый Уренгой дым от пожаров, бушующих по соседству. В городе возгораний нет, - прокомментировали ситуацию власти.

Не исключено, что из-за ухудшения видимости придется перекрывать некоторые участки дорог.

Напоминаем, что сегодня на территории Красноселькупского, Надымского, Шурышкарского, Тазовского, Приуральского и Пуровского районов бушуют 195 природных пожаров общей площадью 45 109,6 гектара. В тушении участвуют 821 человек, а также четыре вертолета Ми-8 с водосливными устройствами.

Что делать при задымлении?

- плотно закрыть окна;

- пить больше жидкости;

- увлажнить воздух и, если есть возможность, включить систему очистки;

- стараться не выходить на улицу, особенно в период наибольшего задымления

- автомобилистам следует быть особенно внимательными и снижать скорость.

При признаках отравления нужно сразу звонить по номеру 103. Все экстренные службы работают в усиленном режиме.

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