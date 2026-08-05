На Ямале число природных пожаров приблизилось к двум сотням. Спасатели делают все возможное

Фото предоставлено КП

На территории Красноселькупского, Надымского, Шурышкарского, Тазовского, Приуральского и Пуровского районов бушуют 195 природных пожаров общей площадью 45 109,6 гектара. Это данные на 8:30 утра 5 августа, сообщили в региональном департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности.

- В тушении участвуют 821 человек, а также четыре вертолета Ми-8 с водосливными устройствами, - уточнили в ведомстве.

За прошедшие сутки на Ямале потушили 6 природных пожаров площадью 343,2 гектара.

Всего за пожароопасный сезон на территории округа зафиксировано 712 природных возгораний. Огонь повредил 113 447,26 гектара территории.

Напоминаем, что сообщить о природном пожаре можно в региональную дежурно-диспетчерскую службу Ямала по следующему телефону: 8-800-100-94-00. Также информация принимается по номеру 112.

Информация о действующих природных пожарах размещается на специальной интерактивной карте.

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