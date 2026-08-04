Фото: администрация Губкинского

Житель Губкинского Павел Нестеров погиб в ходе СВО. Печальную новость сообщили в городской администрации.

«В зоне проведения специальной военной операции героически погиб Павел Нестеров. Он навсегда останется для нас с вами примером патриотизма, доблести и чести. Светлая память и вечная слава защитнику Отечества», - говорится в сообщении.

Всех, кто желает проводить северянина в последний путь, ждут 6 августа к 11:00 на городском кладбище.

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что в Губкинском появился памятный барельеф, посвященный участникам СВО. На нем выгравирована следующая надпись: «21 февраля 2022 года Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик. Утром 24 февраля было объявлено о начале специальной военной операции по защите мирных жителей Донбасса. Участники боевых действий - солдаты Отечества. Герои, чьи имена будут чтить вечно! Губкинский гордится вами!».

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