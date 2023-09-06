В Губкинском появился памятный барельеф, посвященный участникам СВО

Фото: Андрей Бандурко, соцсети

В Губкинском появился памятный барельеф, посвященный участникам специальной военной операции. Он находится на площади Воинской Славы, сообщил глава города Андрей Бандурко.

- Мы безмерно гордимся нашими мужественными воинами, которые сейчас защищают рубежи нашей Родины, - подчеркнул управленец.

На монументе имеется надпись, посвященная солдатам: «21 февраля 022 года Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик. Утром 24 февраля было объявлено о начале специальной военной операции по защите мирных жителей Донбасса. Участники боевых действий - солдаты Отечества. Герои, чьи имена будут чтить вечно! Губкинский гордится вами!».

А еще там имеются буквы, складывающиеся в слово СВО, и изображения бойцов - защитников Родины.