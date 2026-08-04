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НовостиОбщество4 августа 2026 12:16

УФАС выявило завышение цен на газ в Лабытнанги

На лабытнангских заправках газ продавался по завышенной цене
Марина Прохорова
Фото: УФАС ЯНАО

Фото: УФАС ЯНАО

На лабытнангских заправках газ продавался по завышенной цене. Об это сообщила региональная антимонопольная служба.

На завышенную стоимость антимонопольщикам пожаловался местный житель. По итогам проверки выяснилось, что «Газонаполнительная станция» действительно повысила цены на заправках без какого-либо обоснования.

- В условиях сезонного спроса это может нарушать интересы неопределенного круга потребителей и противоречит п. 3 ч. 1 ст. 10 Федерального закона «О защите конкуренции», - прокомментировали в ведомстве.

Спустя недолгое время компания уведомила УФАС о снижении цен на газ.

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что в Губкинском владельцы двух магазинов завысили цены на яйца, масло и молочку.

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