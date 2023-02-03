В Губкинском владельцы двух магазинов завысили цены на яйца, масло и молочку Фото: Вера Зенина

Прокуратура Губкинского обнаружила завышенные цены на продукты в двух местных магазинах. Как сообщили в пресс-службе ведомства, в стоимости возросли куриные яйца, масло и молочная продукция.

- В ходе надзорных мероприятий было выявлено, что два предпринимателя, при формировании розничных цен, завысили предельно допустимые торговые надбавки на куриный яйца, масло и молочную продукцию, - прокомментировали в надзорном органе.

В связи с этим прокуратура внесла бизнесменам представление об устранении нарушений, а также привлекла их к административной ответственности по ч. 1 ст.14.6 КоАП РФ (нарушение порядка ценообразования).

На данный момент цены в магазине приведены в норму, как того требует законодательство.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что в 2021 году владелец салехардского магазина «Юбилейный-Гастроном» завысил цены на молоко, муку, сливочное масло, крупы и овощи аж на 286%.