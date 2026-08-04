Ветер принес в Салехард смог от лесных пожаров

Фото: администрация Салехарда

Смог от лесных пожаров достиг Салехарда. Причина этого - переменившийся ветер, сообщили в городской администрации.

- С утра в городе наблюдается смог, причина - ветер, который принес дым из районов со сложной лесопожарной обстановкой. Вблизи Салехарда пожаров нет, - прокомментировали власти.

Напоминаем, что сегодня на территории Красноселькупского, Надымского, Шурышкарского, Тазовского, Приуральского и Пуровского районов бушуют 176 природных пожаров общей площадью 37 928,6 гектара. В тушении участвуют 744 человека, а также четыре вертолета Ми-8 с водосливными устройствами

Сообщить о природном пожаре можно в региональную дежурно-диспетчерскую службу Ямала по следующему телефону: 8-800-100-94-00. Также информация принимается по номеру 112.

Информация о действующих природных пожарах размещается на специальной интерактивной карте.

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