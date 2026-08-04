Более семисот человек и четыре вертолета тушат природные пожары на Ямале

Фото предоставлено КП

На территории Красноселькупского, Надымского, Шурышкарского, Тазовского, Приуральского и Пуровского районов бушуют 176 природных пожаров общей площадью 37 928,6 гектара. Это данные на 8:30 утра 4 августа, сообщили в региональном департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности.

- В тушении участвуют 744 человека, а также четыре вертолета Ми-8 с водосливными устройствами, - уточнили в ведомстве.

За прошедшие сутки на Ямале потушили 10 природных пожаров площадью 337,3 гектара.

Всего за пожароопасный сезон на территории округа зафиксировано 684 природных возгорания. Огонь повредил 104 891,06 гектара территории.

Напоминаем, что сообщить о природном пожаре можно в региональную дежурно-диспетчерскую службу Ямала по следующему телефону: 8-800-100-94-00. Также информация принимается по номеру 112.

Информация о действующих природных пожарах размещается на специальной интерактивной карте.

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