Грант для Тазовского музея: на Ямале появится новая художественная экспозиция

Фото: МБУ «Тазовский районный краеведческий музей»

Краеведческий музей в Тазовском районе выиграл грант в рамках II конкурса «Красота внутри. Краеведческие музеи России».

Проект «Север в красках: новая жизнь художественной коллекции» позволит создать в музее полноценную экспозицию. В неё войдут работы авторов XX века — в этих полотнах запечатлена неповторимая атмосфера Крайнего Севера. Дополнят коллекцию произведения современных художников, которые продолжают традиции изображения северной природы.

Программа поддержки краеведческих музеев, запущенная в начале 2026 года фондом ВТБ - Страна, охватила все регионы. По результатам второго конкурса гранты до 1 млн рублей получат еще 66 музеев в 54 субъектах России. Инициатива направлена на сбережение культурного достояния, усиление локальной самобытности и рост интереса к музейным пространствам.

По словам управляющего ВТБ в ЯНАО Кирилла Шулаева, такие проекты играют важную роль в развитии культурной среды: «Поддержка музеев — это развитие культурной инфраструктуры регионов и вклад в сохранение исторической памяти. Проект в Тазовском районе позволит жителям и гостям нашего округа познакомиться с художественной летописью Севера, увидеть работы профессионалов и самобытных художников разных поколений, которых вдохновлял наш суровый край».

Среди других идей, получивших одобрение экспертов, — организация ремесленных мастерских, воссоздание бала времён Александровской эпохи, запуск передвижной выставки, создание иммерсивного аудиогида, а также проведение фестивалей с инклюзивным форматом.

За качество и перспективность заявок отвечали специалисты музейного дела, представители культурной сферы и медиа. Жюри оценивало проекты по совокупности критериев — от актуальности до практической реализуемости.