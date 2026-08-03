Надымчанин утонул на глазах у семьи. Он купался в месте, где это было запрещено

Фото: СУ СКР по ЯНАО

В Надыме произошла трагедия: во время купания утонул мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Все произошло 31 июля 2026 года, когда местный житель отправился вместе с семье искупаться. Местом для отдыха они выбрали берег реки Надым, где установлены знаки «Купание запрещено».

- По предварительным данным, 31 июля 2026 года мужчина 1994 года рождения вместе со своей семьей купался в реке Надым, где это было запрещено. В какой-то момент он не смог выплыть на берег и утонул, - прокомментировали в ведомстве.

Сейчас следователи проводят проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что в Шурышкарском районе утонул 14-летний подросток. Он слишком далеко отплыл от берега.

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.