В Шурышкарском районе утонул 14-летний подросток. Он слишком далеко отплыл от берега

Фото: СУ СКР по ЯНАО

В Шурышкарском районе утонул 14-летний подросток. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Трагедия произошла 17 июня 2026 года, когда компания из трех 14-летних парней отправилась купаться на реку Обь. В какой-то момент один из мальчиков отплыл далеко до берега и утонул.

- На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех причин и обстоятельств произошедшего, - прокомментировали в ведомстве.

Точную причину смерти подростка установит судебно-медицинская экспертиза.

Кроме того, в ходе проверки будет дана оценка действиям административных органов, ответственных за оборудование мест для купания и своевременное информирование населения о местах как предназначенных, так и не предназначенных для этого.

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