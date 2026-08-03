Фото: администрация Салехарда

В Салехарде до следующей недели закрыли движение по улице Зои Космодемьянской. Причина этого - замена асфальтобетонного покрытия, сообщили в городской администрации.

- Уважаемые салехардцы и гости нашего города! С 3 до 11 августа будет перекрыто движение на участке от дома № 57 по улице Зои Космодемьянской до перекрёстка с круговым движением, - сказали в мэрии.

Автомобилистов просят быть внимательнее и следовать указаниям временных дорожных знаков.

Обращаем внимание, движение на перекрестке улиц Зои Космодемьянская - Губкина открыто.

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что в Салехарде на улице Комсомольская, где когда-то стояло здание кожвендиспансера, появится большая парковка. Она станет удобным решением для жителей близлежащих домов.

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.